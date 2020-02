Droga nel proprio bar pronta per essere spacciata: arrestato 61enne

Nella serata di ieri a Curinga i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza di reato un curinghese, 61 anni , titolare di un bar della frazione di Acconia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, hanno perquisito il locale con l’ausilio di unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, sequestrando complessivamente 2 bilancini di precisione e circa 175 grammi di marijuana, variamente suddivisi e nascosti nei pressi de bancone, nella tettoia all’ingresso e nel bagno riservato al personale.

M.A. è ora agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.