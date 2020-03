Commissari Asp, Luisa Latella in città. Dovrebbe prendere il posto del dimissionario Bellesini

Ha guidato la Prefettura di Catanzaro fino a gennaio 2018, prima di occuparsi dell’organizzazione delle Universiadi di Napoli.

Stiamo parlando di Luisa Latella che questa mattina è ritornata in città perchè potrebbe e dovrebbe subentrare al dimissionario Gianfelice Bellesini come uno dei commissari dell’Asp di Catanzaro dopo lo scioglimento dell’ente per presunte infiltrazioni mafiose, a seguito dell’inchiesta Quinta Bolgia.