Nel suo curriculum c’è una delle pagine più importanti della storia recente dei Vigili del Fuoco. Fu lui otto anni fa a dirigere le operazioni di soccorso per il naufragio della Costa concordia al largo dell’Isola del Giglio, immergendosi insieme ai suoi sommozzatori per soccorrere i superstiti e recuperare le vittime. L’ingegnere Fabio Cuzzocrea è il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, incarico che assume dopo essere stato dirigente presso le Direzioni Centrali emergenza e soccorso tecnico e Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro e di Frosinone, e dopo aver diretto in Calabria gli Uffici per il Soccorso Pubblico, la Colonna Mobile Regionale, il Servizio AIB e per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Il nuovo comandante Cuzzocrea prende il posto di Franco Mario Falbo, che nei dieci mesi alla guida del Comando provinciale ha lavorato, tra l’altro, per intensificare il rapporto tra i Vigili del Fuoco e la cittadinanza e in particolare il mondo della scuola. Falbo assume un incarico di livello superiore al Ministero Interno, quale dirigente dell’Ufficio di Coordinamento e Gestione delle Risorse Logistiche dei Vigili del Fuoco.

La cerimonia di avvicendamento si è tenuta questa mattina alla presenza del prefetto Francesca Ferrandino, del comandante regionale facente funzioni dei Vigili del Fuoco Emanuele Franculli e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine. Nel corso della cerimonia hanno prestato giuramento i neo Vice Direttori Fabiola Ortolini e Sergio Consagra ed è stata consegnata la croce di anzianità per i 15 anni di lodevole servizio nel Corpo a Saverio Macrina, Raffaele Vasapollo, Vincenzo De Masi e Muzio Gigliotti.

Nel corso dell’incontro è stata anche formalizzata la donazione di un defibrillatore al Comando dei Vigili del Fuoco da parte di una ditta veneta impegnata nella realizzazione di un mini-tunnel, e che per gli accorgimenti costruttivi legati alla sicurezza ha potuto contare sulla professionalità del personale dei Vigili del Fuoco.