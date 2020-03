Con il nuovo decreto chiusura anticipata per le stagioni teatrali lametine

A seguito dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per contenere i possibili contagi da Coronvirus, fino al 15 marzo saranno sospese le attività di catechismo e di oratorio in tutta la Regione Ecclesiastica Calabria, ma lo stop alle attività al chiuso comporterà conseguenze dirette anche sul Teatro Grandinetti, con di fatto una chiusura anticipata delle rassegne teatrali in corso.

Nel mese di marzo, infatti, sull’unico palco lametino attualmente aperto (il Teatro Costabile era dato come nuovamente funzionale per fine febbraio, ma ora anche in caso di un leggero ritardo non potrà vedere comunque una apposita programmazione) erano previsti più spettacoli:

l’8 marzo il duo Aurelio & Paolo Pollice al piano;

il 17 e 18 marzo, tra serale e matinè, l’Antigone con Sebastiano Lo Monaco;

il 27 marzo “Uno Stradivari Al Cinema” con la Camerata Ducale e Guido Rimonda con un violino Antonio Stradivari “Le Noir” del 1721;

il 30 marzo Alice In Wonderland con gli artisti del Circus-Theatre Elysium;

il 31 marzo i Luchettino;

il 3 aprile (ultimo giorno di restrizioni attualmente previsto) Aspettando Godot di Samuel Beckett.

Probabile che venga rinviato il referendum previsto per il 29 marzo (venerdì si doveva riunire la commissione elettorale per il sorteggio degli scrutatori), la proroga al 30 aprile della data ultima di approvazione del bilancio di previsione ha di fatto anche evitato il problema del consiglio comunale da tenere in questo regime restrittivo entro il 30 marzo secondo le precedenti regole.

Non è escluso che salti anche la giornata ecologista di venerdì nell’ambito di “mi illumino di meno” (scuole chiuse al mattino, divieto di aggregazione al pomeriggio), così come presentazioni di eventi o conferenze stampa già annunciate che non potrebbero avere pubblico se non “distanziato” ed “igienizzato”.

A rischio anche le feste private per la festa della donna, dovendo rispettare le misure di 1 metro di distanza al chiuso tra ogni persona, ma in generale le attività commerciali potrebbero avere ulteriori contraccolpi dovendo gestire nuove regole più stringenti.

A marzo per altro sono previsti anche 2 ricorsi al Tar della Calabria che interessano Lamezia Terme: il 17 quello dei 5 stelle in merito alle ultime elezioni amministrative, il 25 quello dei gestori dei locali del centro avverso le limitazioni imposte dal regolamento comunale su orari e metodologie delle attività di loro competenza.