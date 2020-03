Abbandono dei rifiuti in zona coperta dal porta a porta, la denuncia dopo l’ambito amministrativo anche online

Abbandono dei rifiuti in zona coperta dal porta a porta, la denuncia dopo l’ambito amministrativo passa anche online come monito tramite il profilo Facebook dedicato all’implementazione della raccolta differenziata.

«Il percorso è appena iniziato e i cittadini e la città saprà rispondere a questa inciviltà. L’amministrazione comunale farà la sua parte come questa sera, e grazie ai Vigili Urbani sono stati individuati i colpevoli e comminata multa per abbandono rifiuti» si assicura commentando la foto scattata in via Misiani all’incrocio con via XX Settembre, volendo così dare un monito anche al resto della città. Dal fine settimana, infatti, in centro a Nicastro scompariranno i cassonetti stradali.