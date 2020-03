Il Coronavirus a Lamezia Terme ancora non è arrivato, ma tra prudenza e timore gli effetti sono già in città da qualche tempo

I venditori di mimose agli incroci e semafori tra brutto tempo e misure di contenimento fanno pochi affari oggi, ma il day after del nuovo decreto sulle misure di contenimento del contagio da coronavirus ha portato l’attenzione su stazione ferroviaria ed aeroporto a Lamezia Terme, ovvero i due principali scali di ingresso sia per l’area centrale che per gran parte della Calabria.

Dopo le misure di ieri notte, e le scene da “smobilitazione” alla stazione Porta Garibaldi, fari dell’opinione pubblica puntati sull’intercity partito da Milano Centrale ieri alle 20.10, ma alle 9.20 oggi nella città della piana a scendere è solo un’unica passeggera, e nessuno indossa mascherine o guanti tra i passeggeri che si affacciano a prendere una boccata d’aria. A dimostrazione che la situazione sarebbe sotto controllo anche il personale a bordo di Trenitalia è privo di tali presidi quando scende dal treno, mentre un’unica addetta alla sicurezza con pettorina nello scalo controlla la situazione, ed un’altra signora delle pulizie completa la propria attività nella sala attese.

Fuori dallo scalo ferroviario agenti di polizia e carabinieri si confrontano sul da farsi, mentre a poca distanza passeggeri in partenza con i pullman si alternano a quelli in arrivo. Anche in questo caso poca gente, nessuna precauzione diversa rispetto al solito.

In aeroporto alle 9.45 arriva il volo da Milano Malpensa, terzo della giornata dopo quelli già atterrati da Bergamo e Charleroi. I volontari della Croce Rossa si danno il cambio nei controlli, effettuati solitamente sia con i termometri individuali che con la termotelecamera di cui l’area arrivi è dotata per i flussi maggiori, ed in questo caso al seguito di trolley più di un passeggero si trova dotato anche di mascherina o quanti. L’affluenza è però ben sotto quella consueta, ed in tutto l’aeroporto non c’è un gran numero di passeggeri in transito.

Intanto in via del Mare la maggioranza dei negozi gestiti da cittadini cinesi è ancora chiusa per ferie, più precauzionali e forzate che volute, ma 6 attività hanno iniziato a rialzare la saracinesca sperando in tempi migliori. Il Coronavirus a Lamezia Terme ancora non è arrivato, ma tra prudenza e timore gli effetti sono già in città da qualche tempo.