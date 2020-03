Il Center Lucky Friends si propone come centro logistico per tutto il comprensorio

I responsabili del Center Lucky Friends, presidente Rosario Cortese ed direttore Domenico La Chimea, in ottemperanza alle attuali misure restrittive per arginare il contagio da Coronavirus candidano il centro, che si trova all’interno di un bene confiscato, come sede «per approvvigionare alimenti e farmaci per gli anziani e come centro logistico per tutto il comprensorio lametino e per la città».

Inoltre comunicano «la sospensione delle attività dei loro figli speciali ed eventi del centro in via Sebastiano Guzzi. In questo momento di fortissimo disagio dobbiamo tutelare tutti e soprattutto bisogna fare la differenza rispettando le nuove regole coronavirus. Bisogna rimanere calmi e a rispettare le direttive ministeriali. Uniti supereremo tutto».