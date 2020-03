Realizzano fabbricato in assenza di autorizzazione edilizia, denunciati padre e figlio.

I Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme Principale unitamente a quelli della Stazione Carabinieri Forestali di Lamezia Terme hanno deferito due lametini, padre e figlio, per aver realizzato un fabbricato in totale assenza di autorizzazione edilizia.

Il citato fabbricato, in costruzione al secondo piano fuori terra comprensivo di veranda e scalinata per un totale di 180 mq circa, è stato altresì realizzato ad una distanza di 130 Mt. dal fiume “Canne”, corso d’acqua rientrante nell’elenco delle acque pubbliche, pertanto ricadente in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

Al termine degli accertamenti la costruzione è stata posta sotto sequestro e i proprietari sono stati deferiti alla locale Autorità Giudiziaria.