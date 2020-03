Da oggi a venerdì 4 voli straordinari al giorno tra Lamezia Terme e Milano Malpensa per Easyjet

Easyjet ha predisposto voli straordinari che saranno operati da, per e in Italia a seguito della cancellazione di altre tratte per le misure più restringenti sul suolo italiano a causa del possibile contagio Coronavirus.

La compagnia specifica che tali voli saranno dedicati «per comprovate esigenza lavorative, situazioni di necessitá, motivi di salute o rimpatrio presso il proprio domicilio o residenza» e che «qualora non ci fosse disponibilità per un volo straordinario dal tuo aeroporto, potrai comunque scegliere un volo alternativo per Londra Gatwick, Berlino Tegel o Parigi Charles de Gaulle. Una volta arrivato li, ritira il tuo bagaglio e recati presso il banco assistenza easyJet alle partenze, dove sarai ri-prenotato sul prossimo volo disponibile per la tua destinazione finale».

Le tratte calabresi riguardano solo l’aeroporto di Lamezia Terme per Milano Malpensa: