Denunciato 61enne responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio denominati “Focus ‘Ndrangheta” sabato gli Agenti del Commissariato di Lamezia Terme hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica, in stato di libertà, C.A. di 61 anni, residente nel comune di Borgia, incensurato, in quanto si è reso responsabile del reato di favoreggiamento della prostituzione.

Difatti, a seguito di mirati servizi di osservazione sul territorio si è accertato che il soggetto, a bordo della propria autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale, dapprima ha atteso l’arrivo di 3 cittadine di nazionalità bulgara e successivamente, dopo averle fatte salire a bordo, le ha accompagnato in agro dello stesso comune, località Trigna, dove le 3 donne esercitano il meretricio.

In tale frangente i poliziotti hanno bloccato l’uomo procedendo alla sua esatta identificazione. Condotto negli Uffici del Commissariato, dopo le formalità di rito, il 61enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di favoreggiamento della prostituzione.