Dopo il tentativo di speronamento del 4 marzo, viola una settimana dopo l’obbligo di dimora

Personale della Squadra Volanti del Commissariato di Lamezia Terme, nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato in ore notturne, finalizzato anche a limitare lo spostamento delle persone fisiche al fine di contrastare il diffondersi del virus COVID – 19, ha proceduto al controllo e all’identificazione di C. G., pregiudicato, già arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nella notte del 4 marzo scorso per aver tentato di speronare l’auto della Polizia dopo aver attraversato un semaforo rosso.

L’uomo, dopo l’arresto, era stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora presso l’abitazione con divieto di allontanamento da casa nelle ore notturne.

Nonostante ciò, nel corso del controllo della scorsa notte era stato trovato fuori dall’abitazione, motivo per il quale C.G. è stato ricondotto a casa.