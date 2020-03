Aggiudicato durante il periodo di passaggio tra gestione commissariale e nuova amministrazione, passerà dal Tar della Calabria la legittimità del servizio di manutenzione di parte del verde pubblico lametino.

La cooperativa Malgrado Tutto ha proposto ricorso, acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 0014547 del 2.3.2020, contro il Comune di Lamezia Terme e altri innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Lamezia Terme n. 13 del 28.2.2019, del bando di gara europea per il servizio di manutenzione delle aree a verde estensivo e pertinenziale stradale, fontane monumentali e fontanelle “non solo Trevi”, potature e trattamenti fitosanitari nel territorio del Comune di Lamezia Terme.

Si parte dai «verbali di gara del 9.9.2019 e 15.10.2019, della determinazione dirigenziale del Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme n. 136 del 7.11.2019, della comunicazione dell’aggiudicazione trasmessa in data 20.12.2019, del verbale istruttorio d’ufficio per la verifica dei requisiti soggettivi dell’aggiudicatario del 17.12.2019 del Servizio Gare e Appalti del Comune di Lamezia Terme, della determinazione dirigenziale del Settore Affari Generali del Comune di Lamezia Terme n. 84 del 17.12.2019, della determinazione dirigenziale del Settore Promozione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale del Comune di Lamezia Terme n. 171 del 19.12.2019, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e conseguenziali, anche se non conosciuti nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della cooperativa sociale Malgrado Tutto a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione di gara e delle offerte dell’aggiudicataria nonché del diritto della cooperativa di cui trattasi a risultare aggiudicataria delle Gara europea ed a stipulare, in qualità di aggiudicataria, la conseguente convenzione».

Altro ricorso al Tar è quello avanzato dalla Gemes Srl, acquisito agli atti dell’Ente con prot. n. 0015279 del 4.3.2020, «contro il Comune di Lamezia Terme e altri innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, per l’annullamento, previa sospensiva, dell’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura- U.t.g. di Catanzaro nonché, tra altri atti, dell’ordinanza dirigenziale n. 8 del 21.1.2020 emessa dal Comune di Lamezia Terme e di tutti gli atti conseguenziali, precedenti, presupposti, antecedenti e susseguenti».