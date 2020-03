Scosse notturne di terremoto sopra il terzo grado, paura ma nessun danno segnalato

Una sequenza sismica è in corso dall’1:47 sulla costa occidentale della Calabria, davanti alle province di Cosenza e Catanzaro.

Si sono registrati finora oltre 10 terremoti, il più forte dei quali di magnitudo 3.9 all’1:52 con epicentro a 7 km da Nocera Terinese (Catanzaro) e Serra d’Aiello (Cosenza) e ipocentro a 33 km di profondità. Repliche di magnitudo 3.4 e 3.5 rispettivamente all’1:55 e alle 2:02 e altre piu lievi.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Gente in strada per paura ma nessun assembramento nel rispetto delle regole restrittive imposte per l’emergenza coronavirus.