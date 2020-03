Torna a tremare la terra: in Calabria, dalla Grecia e dall’Abruzzo

Certamente la più forte, con magnitudo 5.9, è stata registrata alle 00:49 ora locale (l’1:49 in Italia) ha avuto come scenario il nordovest della Grecia.

Questo evento sismico ha avuto ipocentro a 14 km di profondità ed epicentro vicino la località di Paramythia, nella periferia dell’Epiro.

Non si hanno ancora informazioni precise su eventuali danni a persone o cose.

Ma la scossa è stata chiaramente avvertita anche nel sud dell’Italia, con diverse segnalazioni arrivate dalla Puglia e dalla Calabria.

Ma è da ieri sera che la terra trema, e certamente non solo in Grecia come epicentro ed ipocentro i vicini ellenici.

La prima, poco prima delle 23, gran spavento in Abruzzo.

Poi appunto questa appena raccontata dalla Grecia che ha scosso tutta la costa orientale calabrese e poi altre due: di cui la prima, dalla costa tirrenica calabra alle 2,26; e l’ultima, alle 3,20, dalla costa nord occidentale di Cosenza.

Certamente più la paura che i danni.

Ecco il link dall’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia con i dettagli sotto indicati

Terremoto di magnitudo ML 3.5 del 20-03-2020 ore 22:58:06 (Italia) in zona: 4 km S Capitignano (AQ)

Un terremoto di magnitudo ML 3.5 è avvenuto nella zona: 4 km S Capitignano (AQ), il

20-03-2020 21:58:06 (UTC) 8 ore, 35 minuti fa

20-03-2020 22:58:06 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 42.49, 13.29 ad una profondità di 10 km.

Terremoto di magnitudo Mwp 5.9 del 21-03-2020 ore 01:49:53 (Italia) in zona: Greece [Land]

Un terremoto di magnitudo Mwp 5.9 è avvenuto nella zona: Greece [Land], il

21-03-2020 00:49:53 (UTC) 5 ore, 44 minuti fa

21-03-2020 01:49:53 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.37, 20.52 ad una profondità di 14 km.

Terremoto di magnitudo ML 2.3 del 21-03-2020 ore 02:26:05 (Italia) in zona: Tirreno Meridionale (MARE)

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il

21-03-2020 01:26:05 (UTC) 4 ore, 10 minuti fa

21-03-2020 02:26:05 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.42, 15.28 ad una profondità di 128 km.

Terremoto di magnitudo ML 2.2 del 21-03-2020 ore 03:20:17 (Italia) in zona: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza)

Un terremoto di magnitudo ML 2.2 è avvenuto nella zona: Costa Calabra nord occidentale (Cosenza), il

21-03-2020 02:20:17 (UTC) 3 ore, 11 minuti fa

21-03-2020 03:20:17 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.36, 15.82 ad una profondità di 228 km.