Il racconto di Franco Scalise, uomo di Serrastretta bloccato in Australia per le restrizioni da Covid-19

Franco Scalise, conduttore serrastrettese di Radio Ciak Due Mari, recatosi in vacanza in Australia con la moglie, a causa delle restrizioni imposte per il coronavirus è rimasto bloccato nella terra dei canguri insieme a circa 400 italiani.

Ospite del figlio che vive in loco, sarebbe dovuto ripartire da Melbourne mercoledì 18 marzo, ma molte compagnie hanno annullato i voli per l’Italia, e in alcuni casi hanno “dirottato” i biglietti verso altre compagnie con orari e rotte diverse e con ulteriori costi per l’acquisto di biglietti. Alcune compagnie hanno offerto la possibilità di raggiungere Roma, ma con costi di biglietti che variano da 10.000 a 15.000 dollari.

Tantissime le richieste al Consolato per sapere come rientrare in Italia, ma dipende dalle Ambasciate che seguono le direttive del governo centrale che, a quanto dice Scalise, non ha ancora fornito indicazioni in merito.

Il resoconto di Scalise fornisce anche la possibilità che tanti sarebbero potuti partire facendo scalo in Francia o in Germania ma, dopo avere acquistato i biglietti, sono stati informati che i governi dei due stati avevano vietato l’atterraggio nei propri aeroporti di passeggeri con passaporto italiano.

Disagi, oltre che psicologici ed economici, anche per tanti ragazzi che lavoravano in Australia i quali hanno speso i propri risparmi per acquistare i biglietti per tornare in Italia, ma ora si trovano senza lavoro, poiché molte attività hanno chiuso, e scadendo i loro permessi di soggiorno rischiano di diventare “clandestini”.