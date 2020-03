Tra le nuove ordinanze di quarantena obbligatoria nel territorio lametino anche 5 per inosservanza alle direttive nazionali

Nuova serie di ordinanze di quarantene da 14 giorni firmata dal sindaco Paolo Mascaro per quanto riguarda cittadini di Lamezia Terme

Le prime 4 sono di quarantena obbligatoria, con sorveglianza attiva da parte del Dipartimento di prevenzione ASP di Catanzaro, dopo segnalazione degli stessi uffici sanitari, facendo così seguito alla notizia dei 6 casi positivi relativi a 3 nuclei familiari.

Altre 5 sono invece di quarantena per trasgressori (3 accertate dai carabinieri di Amantea, 2 dalla guardia di finanza di Lamezia Terme) alle normative attualmente vigenti che restringono la circolazione anche nel territorio regionale se non per verificate e valide motivazioni.