Controlli Covid-19, ecco i numeri della Prefettura

Sono state 97529 le persone controllate in questi giorni di intenso lavoro per le forze dell’ordine che hanno presidiato il territorio per accertarsi del fatto che la popolazione osservasse le disposizioni previste dalle norme per il contenimento del contagio da Coronavirus. I dati sono confluiti sul sito del Ministero degli Interni.

Nello specifico nella Provincia di Catanzaro sono state denunciate 6.028 persone ex articolo 650 C.P., 164 per aver violato le prescrizioni sulla quarantena obbligatoria. Sono stati 40159 gli esercizi commerciali controllati, 73 titolari di esercizi commerciali.