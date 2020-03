Sale ancora di livello l’allerta meteo in Calabria, con anche la zona del lametino classificata ad attenzione arancione (il secondo grado per importanza di rischio) per le giornate di oggi e domani.

Per le prossime 36 ore piogge e temporali sparsi caratterizzeranno la quarantena dei lametini, dopo le nevicate registrate nell’hinterland nelle scorse ore. Nello specifico precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Possibili mareggiate lungo le coste esposte.