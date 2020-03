Convivenza soffocante, allontanato da casa per maltrattamenti in famiglia giovane lametino

I Carabinieri della Stazione di Falerna Scalo hanno tratto in arresto un giovane lametino resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia in danno della propria consorte.

L’intervento presso l’abitazione della coppia è avvenuto a seguito di richiesta d’intervento pervenuta sull’utenza d’emergenza 112 da parte della donna esasperata dalle violenze subite dall’uomo, ancor più pesanti nell’ultimo periodo.

Successivi accertamenti permettevano di appurare come il comportamento violento dell’uomo si perpetrasse già da tempo, a volte anche alla presenza dei figli.

Il soggetto, pertanto, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e, a seguito dell’udienza di convalida, gli è stata applicata la misura dell’allontanamento dalla casa familiare.