Livello di precipitazioni 3 superato a Lamezia Terme, San Pietro a Maida, Maida, Cortale

Mentre non cessa l’attenzione sulle misure di contenimento per il contagio da Coronavirus, si tiene d’occhio anche la situazione maltempo, con la protezione civile ad avvisare che il livello di allerta 3 per quanto riguarda la precipitazioni nelle ultime ore è stato raggiunto anche a Lamezia Terme, San Pietro a Maida, Maida, Cortale.

Dai dati delle stazioni meteo dalla mezzanotte fino alle 8.30 la quantità di pioggia caduta è: