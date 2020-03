Lockdown: a Lamezia Terme, nel periodo tra il 13 febbraio ed il 26 marzo, diminuiti del 61% gli spostamenti

Nello studio offerto da Repubblica, e realizzato da Teralytics, si certifica l’impatto delle misure restrittive che gli italiani hanno dovuto rispettare nell’ultimo mese, con nel periodo tra il 12 febbraio ed il 25 marzo un 66% in meno di spostamenti lungo lo stivale, calo più drastico dall’inizio del mese dopo che dal Governo la chiusura agli spostamenti è stata estesa dai primi focolai del Nord Italia lentamente a tutta la penisola.

L’analisi prende come riferimento gli spostamenti nel territorio analizzando in forma anonima le celle telefoniche. Teralytics ha confrontato gli spostamenti nei giorni del lockdown con quella di una settimana invernale “normale” precedente allo tsunami Covid, ovvero quella tra il 10 e il 16 febbraio

Il calo a Lamezia Terme, nel periodo tra il 13 febbraio ed il 26 marzo, è del 61% di spostamenti (in leggero aumento la percentuale di circolanti rispetto al 69% registrato il 22 marzo come dato più basso), che diventa 64% per quanto riguarda tutta la provincia.