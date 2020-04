Acqua non potabile riscontrata dall’acquedotto Palazzo, interessata la zona di Sant’Eufemia

La Lamezia Multiservizi comunica che, sulla base delle analisi condotte dal Servizio Sanitario Regionale, l’Azienda Provinciale di Catanzaro con comunicazione Prot. n.541 oggi ha riscontrato la non potabilità dell’acqua proveniente dall’acquedotto “Palazzo”.

Pertanto, la Lamezia Multiservizi S.p.A. avvisa la cittadinanza del centro abitato di Sant’Eufemia Lamezia, Ginepri, Cafarone e Zona Aeroporto di non fare uso dell’acqua a scopo alimentare.

Sono in corso di svolgimento delle nuove analisi e fino a nuova comunicazione, si raccomanda agli utenti interessati, di utilizzare l’acqua solo per usi non potabili, escludendo, quindi, gli usi alimentari (per esempio: per bere, per lavaggio di cibi, ecc..).