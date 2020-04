Da Lamezia Terme a Catanzaro in taxi per rifornirsi di stupefacente, ai domiciliari giovane lametino

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno tratto in arresto un giovane lametino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il soggetto è stato sorpreso dai militari mentre rientrava a casa dopo essersi recato a Catanzaro in taxi con mascherina ben calzata ma sprovvisto di qualsiasi autocertificazione, in violazione delle vigenti misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19. All’atto del controllo ha mostrato forte stato d’agitazione e, pertanto, è stato sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale è stato trovato in possesso di 11 grammi circa di eroina e 0.5 di cocaina appena approvvigionati nel capoluogo calabrese.

Lo stesso è stato tratto in arresto e gli è stata applicata la misura degli arresti domiciliari a seguito dell’udienza di convalida tenutasi stamattina per la prima volta in videoconferenza secondo il protocollo d’intesa stipulato fra Tribunale e Procura di Lamezia Terme, Ordine degli Avvocati e Camera Penale.