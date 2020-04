Una sola ordinanza di quarantena sanitaria obbligatoria, ma ben 23 contro trasgressori fermati nelle ultime 24 ore

Una sola ordinanza di quarantena sanitaria obbligatoria, e ben 23 contro trasgressori fermati nelle ultime 24 ore da Polfer, agenti del commissariato di Lamezia Terme, ed in un caso dai Carabinieri della Stazione di Cropani oltre che nei controlli coordinati dalla questura, pubblicate oggi sull’albo pretorio lametino.

In totale si arriva a 59 ordinanze di quarantena dal 23 marzo per coloro i quali non hanno rispettato le misure restrittive imposte a livello nazionale, 61 quelle per segnalazioni dell’Asp dal 16 marzo.