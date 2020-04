Ennesimo guasto sulla tubazione adduttrice dell’Acquedotto Sambuco, disservizi idrici in diverse zone

Dopo la non potabilità dell’acqua riscontrata ieri nella zona di Sant’Eufemia, oggi la So.Ri.Cal. S.p.A. comunica che, a causa di una rottura sulla tubazione adduttrice dell’Acquedotto Sambuco, occorso nella notte, è sospesa l’erogazione dell’acqua ai serbatoi di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte.

Sempre secondo quanto comunicato alla Lamezia Multiservizi dalla So.Ri.Cal. l’intervento di riparazione è già in corso e salvo imprevisti, dovrebbero concludersi in serata. Disservizi nella fornitura idrica potranno manifestarsi dal primo pomeriggio.

Le zone interessate dal disservizio sono: località Savutano, località Barbuto, località Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale San Bruno, località Caronte, località San Sidero e località Sant’Ermia.