«In Lamezia negli ultimi due giorni si è vista più gente in giro, sia in macchina che a piedi, e ciò è assolutamente da evitare; e’ in queste ore che si decide l’efficacia della lotta alla diffusione del virus ed oggi più che mai si deve restare a casa tutti». Rimprovera i propri concittadini il sindaco Paolo Mascaro nel recap serale post conferenza stampa della protezione civile, ma già in giornata il numero di ordinanze emesse nei confronti di trasgressori era continuato a salire.

Mentre le ordinanze su segnalazione dell’Asp salivano di 3 unità, 7 in più colpivano chi era stato trovato fuori casa senza giusta motivazione da Guardia di Finanza e Polizia nella giornata di ieri.

In totale si arriva a 66 ordinanze di quarantena dal 23 marzo per coloro i quali non hanno rispettato le misure restrittive imposte a livello nazionale, 64 quelle per segnalazioni dell’Asp dal 16 marzo.