La squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è impegnata per l’incendio di una abitazione in via Boccaccio nel comune di Lamezia Terme.

L’incendio sta interessando una abitazione strutturata su 3 livelli, con completamente distrutto l’ultimo piano con cedimento del tetto.

Foto 2 di 2



L’abitazione era occupata da 9 persone stranieri, con ustionata una bambina ed intossicato dal fumo il padre. Ambedue trasportati presso struttura ospedaliera da personale medico del suem 118. Illesi gli altri occupanti che sono riusciti ad abbandonare la struttura in tempo.

Sul posto impegnate 9 unità dei vigili del fuoco, con supporto di autobotte ed autoscala inviati dalla centrale, ed i carabinieri per gli adempimenti di competenza.