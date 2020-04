Una frana a Platania causa nuovi disagi idrici per le zone collinari sopra Sambiase

Nuovi disagi idrici per le zone collinari sopra Sambiase dopo quelli del fine settimana.

Per la presenza di una frana, nel comune di Platania, che ha interrotto la condotta di adduzione di proprietà della So.Ri.Cal a servizio dei serbatoi di Acquafredda, Vonio, San Minà, Serra Castagna , Bucolia, Piano Luppino, Crozzano Sup. Inf. Gabella , Vallericciardo Sup. Inf. , Acquadauzano , Caria, Santa Maria, Sera Annunziata, Mitoio e Cantarelle la fornitura idrica è di nuovo sospesa nei relativi centri urbani.

La So.Ri.Cal. è già all’opera per la risoluzione del problema, ad ultimazione dei lavori il servizio sarà ripristinato.

Anche il comune di Platania avvisa i cittadini delle localita’ Fossa Don Paolo, Foresta, Bastia, Ciurra, Pietra, Sambate, Difesa Zito, Mercuri Tedesco e Rito, che la mancanza di acqua potabile e’ stata causata dalla rottura, in localita’ Campo Chiesa, della condotta regionale della Sorical (quella principale che serve piu’ comuni), riparata gia’ altre due volte negli ultimi 2 giorni.