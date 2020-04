Mancano i reagenti, stop ai tamponi per verificare il contagio da Covid-19

Stop ai tamponi per verificare il contagio da Covid-19. Saranno processati solo quelli realmente negativi e quindi con valenza di screening o quelli più urgenti. E’ congiunta ed uguale nella sostanza la comunicazione che i responsabili dei laboratori del Policlinico e dell’Ospedale Pugliese hanno ricevuto in serata. La mancanza dei reagenti, per un ritardo nelle consegne, provocherà, almeno fino al fine settimana, un fermo nelle analisi di laboratorio.