Ridotta anche la cerimonia celebrativa domani per il 168° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

Domani, presso il Centro Polifunzionale della Polizia di Stato a Catanzaro, si terrà la cerimonia di celebrazione del 168° anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

L’attuale scenario epidemiologico legato alla diffusione del virus Covid-19 e il quadro normativo vigente relativo alla gestione dell’emergenza sanitaria nel rispetto delle misure di contenimento, impongono che quest’anno la cerimonia celebrativa sia limitata alla deposizione di una corona di alloro alla lapide posta in memoria dei caduti della Polizia di Stato, collocata all’interno del Centro Polifunzionale, alla presenza del Prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino e il Questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro.

Una celebrazione simbolica ma ricca di significato e valori, quelli racchiusi nel nostro motto “Esserci sempre” per sottolineare ancora una volta come le donne e gli uomini della Polizia di Stato sono presenti sul territorio sempre, in ogni circostanza, ogni giorno, per 24 ore al giorno, per garantire sicurezza ai cittadini, con un impegno che anche in questo difficile momento rinsalda la missione di essere al fianco e parte della comunità del nostro Paese.