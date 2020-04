Dalla Questura riepilogo delle attività avvenute presso l’aeroporto internazionale e la stazione centrale di Lamezia Terme

Oltre al riepilogo della operazioni condotte tra il 1 aprile 2019 ed il 31 marzo 2020 anche dal commissariato lametino, il recap della Questura di Catanzaro in occasione del 168 anniversario della fondazione della polizia di stato offre anche il riepilogo delle attività avvenute in due importanti snodi come l’aeroporto internazionale e la stazione centrale di Lamezia Terme.

Dai dati della Polaria emergono:

denunciati in stato di arresto 6 extracomunitari

denunciati in stato di libertà totale 10

persone identificate totale 181.318

passeggeri transitati totale 2.786.075 (di cui nazionali 2.047.732, paesi Schengen 571.132, paesi u.e. non in Schengen 111.298, paesi extra Schengen 55.913)

Da quelli Polfer: