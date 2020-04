Ennesima rottura sulla tubazione adduttrice dell’Acquedotto Sambuco

La So.Ri.Cal. S.p.A. comunica che, a causa di un’ulteriore rottura, individuata nella mattinata odierna sulla tubazione adduttrice dell’Acquedotto Sambuco, è sospesa l’erogazione dell’acqua ai serbatoi di Sambiase alto, Sambiase basso e Caronte.

L’intervento di riparazione è già in corso e, salvo imprevisti, i lavori dovrebbero concludersi in tarda serata. Disservizi nella fornitura idrica potranno manifestarsi sin dalla mattinata. Le zone interessate sono: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.

Già ieri il sindaco Paolo Mascaro aveva sollevato la questione alla Sorical, sollecitando interventi risolutivi promessi già nel 2017 su un tratto di condotta costantemente alle prese con rotture e relativi disservizi.