Nuovo carico di materiale sanitario da Malpensa atterrato a Lamezia Terme

La scorsa notte 2 C27J e 1 C130J della 46° Brigata Aerea hanno prelevato materiale sanitario da Malpensa per trasportarlo a Fiumicino, Cagliari, Trapani, Bari, Lamezia Terme, per conto della Protezione Civile.

Continua così la staffetta interforze per l’emergenza Covid-19 trasportando macchinari, pazienti e dispositivi di protezione individuale. Sono 28 i voli effettuati fino ad oggi dai dell’Aeronautica Militare per il trasporto di materiale ed attrezzature sanitarie (mascherine, dispositivi di protezione individuale, respiratori).

C-130J e C-27J della 46^ Brigata Aerea e KC-767 del 14° Stormo dell’Aeronautica Militare, già in prima linea sin dalle prime fasi per il trasporto di pazienti in bio-contenimento, sono attualmente impegnati senza soluzione di continuità in un ponte aereo per recuperare materiale sanitario, sia in Italia sia all’estero, e trasferirlo per conto della Protezione Civile nel più breve tempo possibile verso le regioni ed i centri maggiormente colpiti dall’emergenza.

Un grande sforzo operativo e logistico della Difesa nel suo complesso, che ha visto i velivoli dell’Aeronautica Militare impegnati giorno e notte, sia in Italia che all’estero, in 28 missioni di volo, raggiungendo finora 8 regioni italiane diverse e numerosi capoluoghi di provincia e trasportando in totale 142 tonnellate di materiale.