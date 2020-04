Domani a secco la zona costiera di Lamezia Terme e Gizzeria per lavori sulla condotta Sorical

Oggi è stata rilevata una consistente perdita sulla condotta premente Sorical a servizio dell’Acquedotto Palazzo per sollevamento Ceramidio.

Pur essendo già operativi per le necessarie riparazioni, stante la complessità dell’intervento i lavori proseguiranno nella giornata di domani, e pertanto dalle 8 alle 16, salvo imprevisti sarà sospesa l’erogazione idropotabile con possibili disservizi per l’utenza nelle zone di: San Pietro Lametino – Bosco Amatello – Aeroporto – Marinella – Sant Eufemia Vetere nel territorio di competenza di Lamezia Terme, Mortilla, Pelio e Pigna, Piscerò per quanto riguarda Gizzeria.