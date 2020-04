Arrivati nuovi reagenti per i tamponi

Arrivata in Calabria una importante fornitura di reagenti per l’analisi dei tamponi per individuare il Covid-19.

L’approvvigionamento del prezioso materiale chimico, di cui nelle scorse settimane si era registrata una preoccupante carenza all’interno dei laboratori dell’ospedale “Pugliese” e del policlinico “Mater Domini”, è stato curato dalla Protezione Civile Regionale, che lo ha ritirato nei magazzini di Genova e trasportato con i propri automezzi nella sala operativa di Catanzaro per la distribuzione alle strutture sanitarie.

La carenza di reagenti chimici è un problema che riguarda tutta Italia, e la fornitura consentirà quindi alla Regione Calabria di poter disporre di una significativa autonomia nell’analisi dei tamponi e quindi nella diagnosi dei casi di coronavirus.

Per “celebrare” l’importante evento e soprattutto per rivolgere un ringraziamento a tutti gli operatori impegnati sul campo, la Protezione civile regionale, diretta da Fortunato Varone, ha pubblicato un video che ripercorre le tappe della missione in Liguria, e che si conclude con il motto “Primi ad aiutare, ultimi ad andare via”, che sintetizza l’impegno a favore della cittadinanza calabrese degli uomini e delle donne che fanno parte del sistema della Protezione civile.