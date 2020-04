Nonostante le restrizioni Covid -19 un vero e proprio funerale a Ciampa di Cavallo

Una cinquantina di persone, forse qualcuna in più, si sono radunate questo pomeriggio nel quartiere Ciampa di Cavallo per dare l’estremo saluto a un uomo di 50 anni deceduto nei giorni scorsi per cause naturali.

Un funerale vero e proprio in un momento in cui, per le disposizione anticontagio Coronavirus, sono vietate le esequie e comunque un assembramento che sembra per la stessa ragione è in questo periodo fuori legge. L’episodio è al vaglio delle Forze dell’Ordine.