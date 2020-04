La Polizia di Stato individua il responsabile di minacce su facebook ad un organo di informazione

Ulteriori sviluppi delle indagini condotte dal Commissariato di Lamezia Terme in relazione alla “cerimonia” funebre non autorizzata svoltasi in quel rione “Ciampa di Cavallo”, che oggi ha visto anche la revoca della licenza da parte del Comune di Lamezia Terme alla ditta di onoranze funebri coinvolta.

Nella giornata odierna è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme un congiunto del defunto per il reato di minacce aggravate.

Nello specifico, l’indagato aveva postato sul social network Facebook ripetuti commenti dal contenuto chiaramente minaccioso nei confronti della testata on line “Il Lametino.it”, che aveva pubblicato un articolo dal titolo “Lamezia, folla ai funerali di un 51enne a Ciampa di Cavallo nonostante i divieti per il coronavirus-video”.