La Prefettura sospende l’attività di una società operante nel settore delle telecomunicazioni per le norme Covid, il Tar la riattiva

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria in Catanzaro, in piena emergenza COVID – 19, ha emesso in via di assoluta urgenza un decreto con il quale ha sospeso gli effetti di un provvedimento adottato dalla Prefettura di Catanzaro che aveva disposto la sospensione dell’attività economica riferita ad una società operante nel settore delle telecomunicazioni.

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale Amministrativo è quello della Sirte Sas con sede in Lamezia Terme, rappresentata dall’avvocato Salvatore Gigliotti, che da anni svolge attività di impresa nell’ambito delle telecomunicazioni con codice Ateco (ovvero la classificazione dell’attività economica adottata dall’Istat) n. 43.21.02 indicato come “Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)”, inserito nella Sezione F “Costruzioni”, Divisione 43 “Lavori di Costruzione Specializzati”. Per tale particolare attività, la ricorrente è affidataria di numerose commesse da parte dei maggiori operatori della telefonia (Tim, Fastweb, Open Fiber, ecc.) i quali, attraverso specifici contratti di subappaltano, si rivolgono alla Sirte per l’esecuzione dei lavori “di costruzione, installazione e assistenza tecnica di reti ed impianti telefonici e di telecomunicazione inclusa condutture e collegamenti in fibre ottiche”. Per intenderci meglio la Sirte assicura la manutenzione e la installazione degli apparati in fibra ottica diretti a consentire ad Enti Pubblici nonché a Soggetti privati un migliore utilizzo della “rete di interconnessione globale tra reti di telecomunicazioni e informatiche di natura e di estensione diversa”.

Con decreto del 28.3.2020, il Prefetto di Catanzaro aveva disposto la sospensione “dell’attività riferita all’Azienda Sirte S.A.S, ai sensi dell’art. 1, lett. d) del D.P.C.M. 22.3.2020”, perché, a suo avviso, “alla luce di una complessa disamina della documentazione pervenuta non ricorrevano i presupposti per il proseguimento dell’attività produttiva “costruzione, installazione ed assistenza tecnica di reti ed impianti telefonici e di telecomunicazione inclusi condutture e collegamenti in fibre ottiche”.

Avverso tale provvedimento la Sirte ha proposto ricorso ritenendo in primo luogo che l’art. 1 del DPCM del 22.3.2020, adottato allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 sull’intero territorio nazionale, alla lettera d) recita testualmente, “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite (cfr. art. 1, lett. d).

Da un primo esame di questa disposizione, pertanto, risulta che l’articolo 1, lett. d) non contiene alcun divieto ma addirittura consente, a differenza di quanto disponeva il provvedimento impugnato, lo svolgimento delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’allegato 1 nonché le attività che erogano servizi di pubblica utilità ed i servizi essenziali di cui alla L. 12.6.1990, n. 146.

Lo stesso articolo 1 del DPCM dispone testualmente che “sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 (cfr. lett. e). Tra i servizi pubblici essenziali rientra certamente “la libertà di comunicazione” e la predetta legge individua “i soggetti” deputati a garantirla che sono: le poste, le telecomunicazioni e i soggetti dell’informazione radiotelevisiva pubblica (cfr. art. 1, lett. e), L. 146/1990).

In ragione di tali premesse, l’attività della Sirte, come altri operatori nel campo delle telecomunicazioni, rientra a pieno titolo tra le attività produttive che il D.L. del 17.3.2020, n. 18, definisce espressamente come “imprese di pubblica utilità che assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete …” nonché tra le attività autorizzate dal DPMC del 20.3.2020 finalizzate ad assicurare “la continuità della filiera” delle suddette attività (cfr. art. 82, D.L. 18/2020 e art. 1, co. 1, lett. d) ed e).

Pertanto, con il provvedimento cautelare adottato ai sensi dell’art. 56 C.p.A. “nei casi di estrema gravità e urgenza tale da non consentite neppure la dilazione sino alla data della camera di consiglio”, il Presidente del TAR Calabria ha ritenuto sussistente “il requisito del periculum con i caratteri richiesti dall’articolo di legge predetto, con riguardo al pregiudizio subito dalla ricorrente con riferimento al blocco della propria attività di impresa in relazione ai contratti in essere e allegati al ricorso”.

Ha stabilito, inoltre, che seppure prima facie, “l’attività produttiva esercitata dalla istante e relativa alla “costruzione, installazione ed assistenza tecnica di reti d impianti telefonici e di telecomunicazioni inclusi condutture e collegamenti in fibre ottiche sembra oggettivamente riconducibile al novero delle attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere afferenti servizi di pubblica utilità (cfr. art. 1, comma 1, lett. d) DPCM del 22.3.2020)”. In ragione dei motivi del ricorso, pertanto, ha accolto la istanza cautelare monocratica del ricorrente e per l’effetto ha sospeso gli effetti dell’atto impugnato.