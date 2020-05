Il vescovo di Lamezia Terme ricoverato sotto osservazione nel reparto di cardiologia dell’ospedale Giovanni Paolo II

Il vescovo di Lamezia Terme, Giuseppe Schillaci, e’ ricoverato sotto osservazione nel reparto di cardiologia dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Sull’organo ufficiale della diocesi viene spiegato che Schillaci, infatti, avendo i sintomi di una sospetta tachicardia, ieri sera si e’ recato al pronto soccorso del nosocomio cittadino per effettuare tutti i controlli del caso al termine dei quali i sanitari, per una maggiore sicurezza, hanno preferito tenerlo sotto osservazione in reparto.

Le condizioni della Guida della Chiesa lametina sono piu’ che buone e lo stesso vescovo in queste ore sta ricevendo vicinanza e solidarieta’ da parte di tante persone, laici e religiosi, che ringrazia anche per le innumerevoli preghiere.