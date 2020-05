Il periodo di limitazioni e restrizioni non ha aumentato il senso civico di alcuni lametini, probabilmente, alla luce dell’ultima denuncia dell’associazione che gestisce il Parco Gancia, struttura dedicata ai due netturbini Tramonte e Cristiano che domina dall’alto il centro storico dell’ex comune di Sambiase.

Chiuso al pubblico già da marzo, la stessa associazione rimarcava come le disposizioni non venissero rispettate da tutti con un post del 22 marzo sul profilo Facebook in cui si lamentava che «tutti I giorni nel Parco ci sono persone che ridono, parlano fanno foto come se tutto fosse normale. Come vi si deve spiegare dovete dobbiamo stare a casa? Il virus cammina grazie a noi lo portiamo dovunque, dobbiamo fermare questo tragedia senza fine … questa lunga e infinita fila di salme non se ne può più di vedere tutta questa sofferenza».

Foto 5 di 6











Ieri l’amara scoperta di atti vandalici, constatando che «in tanti hanno scavalcato il cancello o hanno raggirato l’entrata», dopo che nella settimana era stata effettuata una pulizia dell’area grazie a dei volontari che si sono offerti ai quali sono state garantite benzina e tagliaerba. «Abbiamo preferito per lavori in corso tenere chiuso, con grande sorpresa abbiamo scoperto che i due tavoli rimasti sono stati completamente distrutti», ritrovando poi parte degli stessi dietro la struttura coperta presente all’interno dell’area verde.

Intanto mentre è ancora in atto l’iter per l’assegnazione della gestione degli altri 3 maggiori parchi urbani (Mastroianni, 25 Aprile, Impastato), domani mattina alle 10.30 prima e quinta commissione consiliare permanente discuteranno con Paolo Tegano, dipendente del comune, del regolamento del verde pubblico.