Da lunedì ricezione differenziata al pubblico degli uffici passaporti, licenze, armi, immigrazione

Da lunedì la Questura di Catanzaro e i Commissariati riaprono gli sportelli al pubblico con modalità differenziate.

Al fine di garantire tutte le misure di sicurezza e igienico-sanitarie, gli utenti devono indossare la mascherina e i guanti e sanificare le mani utilizzando il dispenser posto agli ingressi degli Uffici, saranno accolti allo sportello uno per volta e nell’attesa non si devono creare assembramenti.

Ogni utente è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nella cartellonistica ed avvisi affissi fuori e nei locali degli uffici.

Uffici Passaporti, Armi e Licenze ubicati nella sede centrale della Questura

nella settimana dal 25 al 31 maggio, gli Uffici Passaporti, Armi e Licenze riceveranno il pubblico dal lunedì al venerdì con orario 9-12; con aperture pomeridiane martedì 15- 17 per l’Ufficio Passaporti e giovedì 15-17 per l’Ufficio Armi.

Dalla settimana successiva sarà ripristinato l’orario in vigore prima dell’emergenza sanitaria.

Per le richieste di passaporto, è preferibile effettuare la prenotazione attraverso l’agenda elettronica presente sul sito della polizia di stato.

Ufficio Immigrazione della Questura

Lo sportello dell’Ufficio Immigrazione aprirà con orario 9-12 dal lunedì al venerdì dando priorità ai procedimenti che riguardano: rinnovo dei permessi di soggiorno scaduti prima del 31 gennaio 2020; consegne dei permessi di soggiorno pronti, altre eventuali comprovate esigenze da valutare.

Si potrà accedere 2 persone per volta, fino ad un massimo di 30 persone al giorno secondo l’ordine di arrivo. Non si devono creare assembramenti. Ogni utente è tenuto ad attenersi alle disposizioni contenute nella cartellonistica ed avvisi affissi fuori e nei locali dell’Ufficio.

Resta garantita la ricezione della manifestazione di volontà per richiedere la protezione internazionale. Per la formalizzazione dell’istanza dovranno essere presi accordi scrivendo a immig.quest.cz@pecps.poliziadistato.it oppure via telefono al numero 0961-889148.

Per ulteriori informazioni consultare la notizia relativa alla proroga delle scadenze e validità dei permessi di soggiorno ed altri procedimenti in tema di immigrazione.

Commissariati

Gli uffici dei Commissariati di Lamezia Terme e di Catanzaro Lido apriranno al pubblico secondo gli orari adottati prima dell’emergenza sanitaria e secondo le disposizioni di sicurezza già richiamate per gli altri uffici.

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) continua ad assicurare il servizio attraverso i canali telematici, email, telefono e web: urp.quest.cz@pecps.poliziadistato.it , urp.ufficiostampa.cz@poliziadistato.it , utenza tel. 0961-889104, sito web Questura Catanzaro.

.