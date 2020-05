Alta concentrazione di cloro, acqua non potabile nella zona di San Pietro Lametino

Con nota Prot. n. 802 del 29 maggio 2020 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro comunica che le analisi da loro eseguite in data 27 maggio 2020, in Loc. Sabotino di San Pietro Lametino, presentano una un’alta concentrazione di Cloro.

Tale valore parametrale non rientra nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano, D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.. Pertanto, si avvisa e invita la cittadinanza del centro abitato di San Pietro Lametino, Loc. Prato, Loc. Persicara e la Zona Industriale Papa Benedetto XVI a non fare uso dell’acqua a scopo alimentare.

In qualità di Ente Gestore la Lamezia Multiservizi S.p.A. si è già mobilitata per rintracciare le cause e sanare la situazione che ha generato il problema in oggetto.

Fino a nuova comunicazione, si raccomanda pertanto agli utenti delle zone di cui sopra, di utilizzare l’acqua solo per usi non potabili, escludendo, quindi, gli usi alimentari.