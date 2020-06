Per maltempo si ferma l’impianto di sollevamento di Scinà, a secco le zone al di sopra della linea ferroviaria

A causa del violento temporale che si è abbattuto nella notte scorsa il funzionamento dell’impianto di sollevamento di Scinà si è improvvisamente interrotto, causando la sospensione della fornitura idrica al serbatoio di Bella Basso.

La So.Ri.Cal. comunica che poco fa si sono conclusi i lavori di ripristino dell’impianto, il quale è nuovamente in funzione. La sospensione prolungata della fornitura ha comunque generato dei disagi gestionali dovuti allo svuotamento del sistema di accumulo sopra indicato.

Le zone interessate dal disservizio sono quelle del Centro Urbano di Nicastro al di sopra della linea ferroviaria (Via Dei Bizantini, Via Dei Lombardi, Via Pietro Nenni, ecc.).

Salvo complicazioni, si prevede che il ripristino della regolare fornitura idrica sarà completato nel tardo pomeriggio.