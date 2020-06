Rottura di una tubazione in via delle Rose, disservizi a partire dal primo pomeriggio nella zona di Sambiase

A causa della rottura di una condotta di proprietà SoRiCal è in atto la sospensione della fornitura idrica ai serbatoi di Sambiase Alto, Basso e Caronte. Nelle prime ore del mattino è stata accertata la rottura della tubazione di adduzione che la società regionale gestisce in Via delle Rose.

Secondo quanto comunicato dalla SoRiCal gli interventi tecnici di riparazione sono in corso e il ripristino della fornitura idrica, salvo imprevisti, dovrebbe riprendere con la consueta normalità a ultimazione lavori, previsti in serata.

Disservizi potrebbero manifestarsi a partire dal primo pomeriggio.