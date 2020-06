Evade dai domiciliari per tornare in Sicilia, ritrovato dalla polizia

La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza del reato di evasione, Roberto Marici, 48enne, che stava scontando la misura degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica di Lamezia Terme.

L’uomo, evaso dalla struttura nel primo pomeriggio, veniva poco dopo rintracciato dagli operatori della Squadra Volante del Commissariato di P.S. lametino, intorno alle ore 17.15, presso la Stazione Ferroviaria di Lamezia Terme Centrale mentre, dopo aver acquistato un biglietto con destinazione Sicilia, regione di sua residenza, stava per salire su un treno ivi diretto.

L’arrestato, che annovera precedenti per rapina, dopo le formalità di rito e su disposizione del P.M. di turno della locale Procura della Repubblica, veniva allocato presso la cella di sicurezza del Commissariato, in attesa della convalida da parte dell’A.G., che avveniva il giorno successivo nel corso di udienza svoltasi in videoconferenza, all’esito della quale è stato disposto il ripristino degli arresti domiciliari presso la medesima Comunità dalla quale il Marici era evaso.