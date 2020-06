Rimangono immutati per il 2020 i tratti di costa con divieto di balneazione degli ultimi 10 anni

A stretto giro con l’inizio anche da calendario dell’estate, arriva l’ordinanza con i divieti di balneazione relativa alla costa di competenza del Comune di Lamezia Terme.

Rimangono interdetti, per come previsto già dal 2010, i tratti di costa ricadenti in prossimità delle foci dei fiumi Bagni e Amato e quello in prossimità della pertinenza demaniale marittima denominata Pontile ex S.I.R, stante il potenziale pericolo per l’incolumità pubblica e privata dovuto all’instabilità della struttura.

Il divieto di balneazione per la stagione balneare 2020 sarà quindi vigente «in prossimità delle foci dei fiumi Bagni e Amato fino a 200 mt dx e sx; nel tratto di costa ricadente tra il Pontile sito in area ex SIR e la foce del Torrente Turrina; per ulteriori 100 metri a destra del Pontile sito in area ex SIR».