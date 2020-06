Dà alle fiamme aiuole e rifiuti vicino una stazione di servizio ad Acconia di Curinga, in arresto cinquantenne

Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, a Curinga, Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di incendio un cinquantaduenne di Briatico.

L’uomo è stato sorpreso in un’area di servizio della frazione Acconia, in località Canneto, sulla SS. 18, intento a dare alle fiamme aiuole e rifiuti, raccolti alla base di una colonna erogatrice di carburante, dopo averne reciso i tubi in gomma.

Le fiamme sono state spente dallo stesso titolare dell’area di servizio, prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco che la mettevano definitivamente in sicurezza. L’arrestato è stato tradotto al carcere di Catanzaro , a disposizione della competente Autorità Giudiziaria lametina.