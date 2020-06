Il Tar della Calabria conferma la legittimità di vendita di alcoolici anche dopo le 22

Pubblicato sabato l’esito definitivo del ricorso al Tar avanzato da alcuni locali lametini (Le Cucine di Blue Moon, Matahari, Zerosettantacinque, Cgm Group S.r.l., Visioni S.r.l.s, Merlo Rosso, People On Moviment S.r.l.s, Marchef S.r.l.s, Ops Zone S.r.l., Tre A S.r.l.s, Sonny Boy S.r.l.s, Mai – Tai Tiki Bar) contro il regolamento di polizia urbana approvato dalla terna commissariale il 2 settembre, sospeso l’8 novembre dai giudici amministrativi che si sono espressi definitivamente nella seduta del 6 maggio.

Ad essere accolta è la censura del limite orario di somministrazione di alcoolici, con i giudici amministravi (Domenico Gaglioti estensore, Giancarlo Pennetti presidente) a reputare che «una limitazione operativa dalle 22 di per sé potrebbe non essere illegittima, ma va saggiata alla luce del principio di proporzionalità, in base al quale lo diventa quando risulta teleologicamente “eccedente” rispetto alla ratio di tale principio, sacrificando eccessivamente la libertà d’impresa senza tenere conto delle circostanze di contesto e delle possibili differenziazioni, anche tra le diverse categorie di operatori, in modo tale da limitare il divieto a quelle situazioni che, rispetto alla generalità delle attività commerciali interessate, possono risultare più pregiudizievoli nei confronti dei beni che il regolamento intende tutelare (ossia contemperando adeguatamente le legittime esigenze degli esercenti, oltre che degli avventori, e le, altrettanto legittime, aspirazioni dei residenti alla tranquillità, soprattutto nelle ore notturne)».

Non stesso esito per il punto relativo agli orari della musica (dal vivo e non), come già deciso dalla vigente ordinanza del 2013, che rimane invece invariato.

A dover mettere mano ai regolamenti ora però c’è un consiglio comunale eletto, con proposte che dovrebbero arrivare dalla giunta Mascaro, ma per almeno un altro mese i pensieri saranno tutti sui bilanci ed altri documenti da approvare per ottenere il via libera alle agognate nuove assunzioni in via Perugini.