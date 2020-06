Accoltellato all’addome uomo di 75 anni su Corso Numistrano, rintracciato il coetaneo aggressore

La Polizia indaga sull’accoltellamento che è avvenuto questa mattina su corso Numistrano, all’altezza della villetta comunale e proprio davanti alla Cattedrale nell’ultimo giorno di festeggiamenti in onore di San Pietro a Paolo.

La persona ferita, secondo quanto si è appreso, è un uomo di 75 anni che è stato colpito all’addome, venendo poi trasportato in ospedale. Al momento non se ne conoscono le condizioni, ma l’uomo trasportato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto indaga la polizia, potendo contare anche sull’impianto di videosorveglianza comunale (sulla facciata della delegazione municipale di Nicastro) che quella privata, oltre a possibili testimoni essendo l’area del centro frequentata (in mattinata è stato montato anche un palco per l’esibizione musicale di questa sera davanti la Cattedrale).

Secondo quanto riporta l’Ansa il 75enne, A.C., è stato gravemente ferito da una coltellata all’addome infertagli da un coetaneo al culmine di una lite scoppiata, probabilmente, per futili motivi. Il feritore è stato rintracciato e condotto nel Commissariato della Polizia dove è interrogato. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata a Lamezia Terme. La vittima è stata soccorsa e portata nell’ospedale di Lamezia.

I due anziani, secondo una prima ricostruzione, si conoscevano da tempo ed erano soliti trascorrere la mattinata seduti su una panchina di corso Numistrano, nel centro della città. Stamani, per motivi ancora da accertare, hanno avuto un litigio al culmine del quale uno ha estratto un coltello colpendo l’altro all’addome. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato che poi hanno rintracciato l’autore