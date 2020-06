Attualmente ai domiciliari il 92enne protagonista ieri di un accoltellamento in centro

Nuovi particolari sull’accoltellamento di ieri in pieno centro vengono forniti dalla Polizia. Ieri mattina nella Villa Comunale di Corso Numistrano a Lamezia Terme un uomo di 92 anni, per futili motivi, aveva sferrato una coltellata a un 75enne, ferendolo gravemente, allontanandosi subito dopo dal luogo.

Sulla base delle informazioni acquisite, gli Agenti della Sezione Volante e della Squadra di Polizia Giudiziaria del locale Commissariato, prontamente intervenuti, hanno immediatamente identificato l’autore del reato ed avviato le sue ricerche, recandosi anche nell’abitazione di residenza.

Nel frattempo, il 92enne autore del tentato omicidio, Saverio Vonella, residente nella città lametina, si presentava al Commissariato di Polizia e, messo davanti all’evidenza dei fatti contestatigli, rendeva ampia confessione alla presenza del suo legale. L’arma del delitto, un coltello rinvenuto poco distante dal luogo dell’accoltellamento, veniva sottoposta a sequestro.

Le ragioni dell’accoltellamento venivano individuate in pregressi dissidi tra i due che, nella mattinata di ieri, erano deflagrati allorché il 75enne, notato il 92enne a bordo di un’auto, col pretesto di divergenze per motivi di viabilità (nella stessa via erano in atto i preparativi per la messa di celebrazioni di San Pietro e Paolo, santi patroni cui è dedicata la cattedrale davanti alla quale è avvenuto l’accoltellamento), lo aveva redarguito verbalmente, al che il Vonella era sceso dal mezzo sul quale si trovava e aveva colpito l’antagonista con un coltello che aveva con sé.

Alla luce di quanto emerso, gli Agenti del Commissariato di Lamezia Terme procedevano all’arresto del Vonella che, su disposizione del P.M. di turno, Emanuela Costa, veniva sottoposto, anche in considerazione dell’età, agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

La vittima, dopo le prime cure, è stato trasferito all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro dove è stato ricoverata con prognosi riservata.